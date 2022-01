Indrukwekkende showman Tom Pidcock volgt Van der Poel op, Van der Haar sprint naar zilver

De Brit van Ineos-Grenadiers viel geen moment meer stil en verpulverde het ene ronderecord na het andere. De achtervolgende groep wist halfweg cross ook wel dat zilver het hoogst haalbare was, want wat ze ook deden; dichterbij kwamen ze niet. Van der Haar nestelde zich in laatste positie van het groepje met Sweeck, Vanthourenhout, Iserbyt en Venturini. In de zevende ronde vond hij het welletjes en kon alleen Iserbyt zijn versnelling beantwoorden. Voor de winst was het niet, want Pidcock reed op dat moment 35 seconden voor de nummer twee.



De wereldtitel kwam niet meer in gevaar voor Pidcock, die vorig jaar de olympische titel veroverde in het mountainbiken. In de slotronde gaf hij aan de Amerikaanse toeschouwers nog een showtje weg door bij hoge snelheid een jump te plaatsen en door als superman de finishstreep te passeren. Hij volgt viervoudig winnaar Mathieu van der Poel op, die door een rugblessure niet aanwezig was. Ook Wout van Aert ontbrak omdat het WK niet in zijn voorbereiding op het wegseizoen past.



Achter de Brit sprintte Van der Haar knap naar het zilver ten koste van Iserbyt.