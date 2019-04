Indrukwekkende Van der Poel klopt Alaphilippe

Brabantse PijlMathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de Brabantse Pijl gewonnen. Hij won de sprint van een kopgroep van vier met daarbij ook Julian Alaphilippe, Michael Matthews en de winnaar van vorig jaar Tim Wellens. Het is voor het eerst na Michael Boogerd in 2003 dat weer een Nederlander wint in deze Vlaamse heuvelklassieker.

Door Daan Hakkenberg



Van der Poel en de drie andere koplopers vertrokken na een aanval van Alaphilippe op de Hertstraat op 17 kilometer van de finish. Op de laatste twee hellingen van de 197 kilometer lange wedstrijd zorgde Van der Poel er zelf voor dat zowel Alaphilippe en Wellens niet weg wisten te komen om daarna in de eindsprint toe te slaan.



,,Ik was zelfzeker en wist dat ik als eerste aan moest gaan,’’ vertelde Van der Poel na zijn zege. ,,Ik denk niet dat ik iemand moest vrezen in de sprint, zeker niet op zo’n aankomst. Ik reed niet met traagste naar de meet, maar ik weet dat ik een goede sprint in huis heb.’’ Achter Van der Poel finishte Alaphilippe als tweede en werd Wellens derde.

Na zijn meer dan geslaagde kennismaking van de afgelopen weken met de grote namen uit de kasseienklassiekers, weet Van der Poel nu ook dat hij zich staande kan houden tussen de gevestigde orde uit de Ardennen-klassiekers. Van der Poel won de afgelopen weken met de GP Denain en Dwars door Vlaanderen twee kasseienwedstrijden en werd vierde in zowel Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.

Geduld

Voor de start van zijn eerste heuvelklassieker benadrukte Van der Poel nog maar eens dat van alle wedstrijden dit voorjaar de Brabantse Pijl degene is die hem het beste zou moeten liggen. Zodoende schatte Van der Poel zijn winstkansen vandaag dan ook het hoogst in. Maar op de vraag of hij in staat zou zijn om ook Alaphilippe te verslaan, vroeg Van der Poel om geduld. Geduld, tot na de wedstrijd. Om even voor half zes gaf Van der Poel het antwoord door de winnaar van Strade Bianche en Milaan – San Remo in de eindsprint naar een tweede plek te verdringen.

Na deze zege in de Brabantse Pijl is Van der Poel direct torenhoog favoriet voor de Amstel Gold Race van aanstaande zondag. Hij ondergaat die status gelaten en laat zich niet van de wijs brengen. ,,Ik heb dat eerder ook al gezegd na mijn winst in Dwars door Vlaanderen voor de Ronde van Vlaanderen. En nu ook. Het is niet omdat je de Brabantse Pijl wint dat je ook de Amstel wint. Maar met de conditie zit wel goed.’’

Volledig scherm Het podium van de 59ste Brabantse Pijl: Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Tim Wellens. © BELGA