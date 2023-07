Indrukwekkende zege Yara Kastelijn in Tour de France Femmes, Demi Vollering deelt eerste tikje uit aan Annemiek van Vleuten

,,Ik kan deze dag niet echt beschrijven”, zei Kastelijn vlak na de finish. ,,Ik wist dat ik een van de sterksten was als het lang bergop zou gaan. Het team heeft mooi werk geleverd en ik ben superblij dat ik het af kon maken. Ik kon me de hele dag sparen omdat mijn ploeggenote Marthe Truyen mee was. Sommige meisjes zullen mij wel vervelend of irritant hebben gevonden, maar ja, de overwinning telt.”

Door haar zege staat Kastelijn nu op 1 minuut achterstand van de Belgische Lotte Kopecky in het algemeen klassement. ,,Dat was niet het hoofddoel, maar het is wel mooi meegenomen", vertelde ze. ,,Deze overwinning is gewoon ongelooflijk.”

Vollering was een moment in de veronderstelling dat zij de etappe gewonnen had. ,,Ik dacht even dat ik gewonnen had, omdat ik niemand voor me zag, maar ik wist het niet zeker”, vertelde ze. Over de etappe van vandaag was ze duidelijk. ,,Het was zwaar, slopend. Dan merk je dat niemand echt het verschil kan maken. Uiteindelijk kwam ik er in de finale nog wel voorbij, daar was ik wel blij mee.”

Van Vleuten incasseerde een klein tikje van Vollering op de laatste meters voor de streep, maar kan daar mee leven. ,,We hebben elkaar lekker getest vandaag. Het kostte me uiteindelijke een paar seconden op de finishlijn, maar ik ben blij met de ploeg en de manier waarop we reden. Ik voelde me veilig en in control. We zijn goed door de etappe gekomen.”

De etappe, met 177,1 kilometer de langste van deze editie, liep van Cahors tot Rodez en bevatte een paar pittige klimmetjes. Al vroeg in de wedstrijd pakte een kopgroep van veertien vrouwen, waaronder vijf Nederlandse rensters, een voorsprong van tien minuten op het peloton. Onder anderen Lucinda Brand, Thalita de Jong, Jeanne Korevaar en Anouska Koster maakten deel uit van de groep.

Kastelijn springt weg

Op negentien kilometer van de streep sprong de 26-jarige Kastelijn op de Côte de Moyrazès weg van de kopgroep, die op dat moment nog zo’n twee minuten voorsprong had op het peloton. De Franse Audrey Cordon-Ragot kon haar even volgen, maar moest toch lossen. Kastelijn reed hard door en hield knap stand tot aan de finish in Rodez. Het is haar eerste zege op de weg.

Achter Kastelijn finishte Demi Vollering als tweede op 1.11 minuut achterstand, nadat ze op de laatste meters nog een kleine tik uitdeelde aan Annemiek van Vleuten. Vollering pakte twee seconden op haar rivaal en kan daar zes bonificatieseconden bij optellen vanwege haar tweede plek.

Even leek Kastelijn de gele trui af te pakken van Lotte Kopecky, maar laatstgenoemde kon dit door een flinke inspanning in de laatste kilometers voorkomen. Zij start morgen weer in het geel. De Nederlandse Anouska Koster, die deel uitmaakt van de kopgroep, veroverde de bolletjestrui.

Liveblog bekijk belangrijke updates KASTELIJN WINT! De Nederlandse komt solo over de streep in de langste etappe van het jaar. Vollering eindigt als tweede en deelt een klein tikje uit aan Van Vleuten. De gele trui blijft in handen van Lotte Kopecky. 🚴🇫🇷 | Hoe goed is Yara Kastelijn?! Ze wint de vierde etappe met een fantastische solo! Wauw, wauw, wauw! 👏👏 #TDFF2023⁣



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/iOmmLZfxo5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 3,5 km: Kastelijn op ruime voorsprong Yara Kastelijn is hard op weg naar de ritzege! Ze heeft een voorsprong van 1 minuut 30 op de voormalige kopgroep. Het lijkt helaas net niet genoeg te zijn voor de gele trui. Kopecky lijkt daarvoor te dichtbij gekomen. Nog 7,5 km: Aanval Vollering! Vlak voor de top van de klim gaat Vollering op het gas! Van Vleuten reageert en kan volgen. Nog 8,5 km: de stand van zaken Voor de duidelijkheid, we hebben dus: Yara Kastelijn op kop, gevolgd door de voormalige kopgroep met Cordon-Ragot op 50 seconden en het peloton met Kopecky, Vollering en Van Vleuten op 2.20 Nog 12 km: Bergtrui voor Koster is binnen Koster komt na Kastelijn boven op de Côte de Moyrazès en mag morgen in de bolletjestrui beginnen. Nog 13 km: Kastelijn virtueel in het geel Kastelijn slaat een gat en pakt een voorsprong van 50 seconden op de voormalige kopgroep. Op dit moment rijdt de Nederlandse virtueel in het geel met nog 13 kilometer te gaan. Het peloton kan haar tempo niet volgen, want de voorsprong blijft 3 minuten. Yara Kastelijn & de kans van haar leven. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 19 km: Kastelijn slaat een gat! Yara Kastelijn krijgt Cordon-Ragot eerst nog mee, maar rijdt daarna weg bij de Franse en zet door. Wat een aanval! 🏁 19KM



💥 @Yarakastelijn attacks. @CordonRagot tries to follow.



💥 @Yarakastelijn attaque. @CordonRagot tente de suivre.#TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/7unRznJ44M — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 20 km: Bevestiging: Koster pakt bergpunten op Colombiès. Daar is de bevestiging, Anouska Koster was als eerste boven op de Colombiès. De kopgroep beklimt, met nog drie minuten op het peloton, op dit moment de Côte de Moyrazès (4,6 km à 5,5%). Nog 25 km: Peloton scheurt uit elkaar Van Vleuten voert het tempo op, waardoor het peloton uit elkaar valt. Vollering, Kopecky en een tiental rensters kunnen volgen. We gaan zien hoe het op de laatste beklimmingen gaat lopen, maar dat er vandaag hard gereden wordt, is zeker! Nog 27 km: Bonificatieseconden voor Cordon-Ragot Yara Kastelijn en Audrey Cordon-Ragot vechten om de zes bonificatieseconden, die naar de Franse gaan. De voorsprong is nog 3,5 minuut op het peloton. Nog 30 km: Kopgroep weer bij elkaar De vluchters worden gepakt op de afdaling van de Colombiès. De kopgroep van veertien vrouwen is weer compleet. De voorsprong op het peloton stabiliseert op zo'n vier minuten. Nog 34 km: Actie in de kopgroep! De Duitse Kathrin Hammes demarreert en krijgt een aantal rensters met zich mee! Nog 35 km: Kopecky geeft gas! Lotte Kopecky heeft genoeg gezien, springt even weg en dwingt het peloton tot achtervolgen! Met pijn en moeite wordt ze teruggepakt. 💛@LotteKopecky goes on the move! @KNiewiadoma follows closely, but the gap to the breakaway is crumbing down



💛@LotteKopecky lance sa première attaque ! @KNiewiadoma suit de près, mais l'écart avec l'échappée se réduit drastiquement.#TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/hXnuJ14KbZ — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 36 km: Vos en Wiebes eraf Marianne Vos en Lorena Wiebes kunnen het tempo niet bijbenen en moet lossen op de Côte de Colombiès. De voorsprong van de kopgroep slinkt naar 5 minuten en 45 seconden. Nog 38 km: het klauteren is begonnen! De voorsprong loopt langzaam maar zeker terug voor de veertien vrouwen aan kop. Aan de voet van de Colombiès was het nog bijna acht minuten, inmiddels nog iets meer dan zes. ⛰️ The breakaway have started the Côte de Colombiès.



⛰️ L'échappée entame la Côte de Colombières. #TDFF2023 #WatchTheFemmes @GoZwift pic.twitter.com/Ush5cGOVnM — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 40 km: Kopgroep maakt zich op voor pittige eindfase De tussensprint in Rignac is eenvoudig gewonnen door Romy Kasper, zij pakt 25 punten voor de groene trui. Vanaf nu gaan we klimmen en klauteren, met de Côte de Colombiès (derde categorie), Côte de Moyrazès (tweede categorie) en de Côte de Lavernhe (derde categorie) voor de boeg. De voorsprong van de kopgroep bedraagt nog ruim 7,5 minuut, al wordt er in het peloton nu wel echt een tandje harder gereden. Gaat de kopgroep het redden? Etappe vier van de Tour de France Femmes 2023 © letourfemmes.fr Nog 50 km: Vooruitblik op de finish Het peloton snoept iets van de voorsprong af, maar met nog steeds ruim negen minuten lijkt het er steeds meer op dat de winnaar van vandaag in de kopgroep zit. Hier alvast een een vooruitblik op de laatste meters in Rodez, waar het nog even gemeen omhoog loopt voor de streep. Gaat het hier vanmiddag knetteren? 👀POV : You're leading in the ramp towards the line!



👀POV : Tu es en tête dans la rampe finale vers l'arrivée !#WatchTheFemmes @gozwift pic.twitter.com/1oTZtAwHch — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 62 km: Kopecky virtueel uit het geel Met een voorsprong van 10 minuten op het peloton staat de gele trui van Lotte Kopecky op de tocht voor het team van SD Worx. Natuurlijk is het nog lang tot Rodez, maar het gat is flink. De Franse Audrey Cordon-Ragot (Human Power Health) en Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) zitten in de kopgroep en hebben een achterstand van respectievelijk 2.21 en 2.41 minuten op Kopecky. Gaat SD Worx vandaag uit het geel gereden worden? Nog 71 km: Koster virtueel in de bolletjestrui De Nederlandse Anouska Koster doet vandaag goede zaken voor de bolletjes trui. Op het eerste klimmetje van de dag, de Col de Crayssac (vierde categorie), kwam ze als eerste boven en stak ze twee punten in de tas. Ook op de Côte de Falgeyras (vierde categorie) is ze de snelste, wat haar nog eens twee punten oplevert. Ze gaat daarmee de Belgische Julie Van de Velde voorbij. Virtuele stand bergklassement:

1. Koster (11 punten)

2. Van de Velde (9 punten)

3. Kastelijn (8 punten) Nog 81 km: Kopgroep met vijf Nederlanders We hebben een kopgroep van 14 vrouwen, op zo'n negen minuten van het peloton, waaronder vijf Nederlanders:



Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck), Anouska Koster (Uno-X Pro Cycling Team), Lucinda Brand (Lidl-Trek), Thalita de Jong (Liv Racing - TeqFind) en Jeanne Korevaar (Liv Racing - TeqFind) 🔥A breakaway with a Lot of time on the peloton.



🔥Une échappée qui sort du Lot. #TDFF2023 #WatchTheFemmes @Gozwift pic.twitter.com/BMvl1EcTgi — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

