Ineos kiest voor de jeugd, geen Froome en Thomas in de Tour

Door Daniël Dwarswaard



Maandenlang ging het er over. Hét duel tussen de machtsblokken van Ineos en Jumbo-Visma. Die strijd zal er ontegenzeggelijk komen vanaf volgende week zaterdag als de Tour in Nice start. Maar het wordt wél een heel ander gevecht dan de afgelopen periode was gedacht. De Britse ploeg kiest ervoor om twee voormalig Tourwinaars Chris Froome en Geraint Thomas thuis te laten.



Het duo maakte vorige week tijdens het Criterium du Dauphiné een zwakke indruk, maar de verwachting was tegelijkertijd dat ze die koers ook gebruikten om in vorm te komen. Maar tijd is duur, want in de komende Tour is het direct in de eerste week klimmen geblazen. Of Froome de Tour moest rijden was vooraf al veel discussie. De geboren Keniaan heeft maandenlang moeten herstellen van een zware blessure na een val vorig jaar. Dat hij niet op tijd topfit is, was een ingecalculeerd risico. Dat Thomas de Tour niet rijdt is zo bezien een grotere verrassing. Ook hij wordt niet goed geacht om de ploeg aan de eindzege te helpen, als kopman of uiteindelijk als luxeknecht.