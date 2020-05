Is de wielrenner uit Zuid-Europa straks in het nadeel?

Koen de Kort (37), Nederlandse wielrenner van Trek-Segafredo, moest een kleine drie weken geleden tijdens één van zijn eerste buitenritjes vol in de ankers. In de afdeling van één van de bergen in Andorra stak er plots een hert over. De Kort remde zo hard dat zijn achterband explodeerde. ,,Gelukkig liep het goed af’’, zegt De Kort nu lachend vanuit zijn huis in Andorra. ,,Maar toen dacht ik wel even: als je binnen op de rollers traint, kom je zo’n hert niet tegen, haha.’’



De Kort is ontspannen. Hij geniet ervan dat hij weer de weg op kan. De eerste twee weken na de lockdown was dat een paar uurtjes, nu kan hij onbeperkt fietsen. Althans, De Kort moet wel binnen de grenzen van Andorra blijven. De theorie van zijn Belgische collega Oliver Naesen, dat renners die in Nederland en België relatief ‘normaal’ konden trainen straks fysiek én mentaal in het voordeel zijn?