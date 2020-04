Is het einde in zicht voor het CCC van Van Avermaet en Vos?

De verjaardag van… Rein Groenen­daal: ‘Geen terrasje kunnen pakken, dat mis ik wel’

24 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Rein Groenendaal (69), voormalig professioneel veldrijder die in 1985 het NK veldrijden won. Rein is ook de vader van voormalig wereldkampioen veldrijden Richard Groenendaal.