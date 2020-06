Iserbyt over Van der Poel: ‘Niemand weet wat hij niét kan’

Podcast met Wilfried de Jong | ‘Ik vind het zielig voor de fiets van Froome’

31 mei In de nieuwste aflevering van de In Het Wiel-podcast praten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam met Wilfried de Jong over zijn nieuwe boek, een mooie zit op de fiets, die keer dat hij pater wilde worden, de bovenbenen van Tom Boonen, Italië, Franse koffie, Alejandro Valverde, maar vooral: over kwaliteit.