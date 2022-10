Italiaanse wielrenner Filippo Ganna verpulvert werelduurrecord

Sterker nog, Ganna was zelfs sneller dan Chris Boardman, die sinds 1996 in het bezit was van het UCI Best Human Effort. De Brit deed dat op een fiets met een aerodynamische frame én in de zogenoemde ‘supermanpositie’, die tegenwoordig niet meer is toegestaan. Wielerunie UCI erkende die prestatie daardoor met terugwerkende kracht niet als officieel werelduurrecord.