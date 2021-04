Izagirre wint millimetersprint, McNulty rijdt Roglic uit het geel

Vanaf het startsein werd het namelijk een zware koers vol speldenprikken, waardoor er geen avonturier in slaagde weg te komen. Op ongeveer 90 kilometer van de meet was het bovendien Primoz Roglic die hoogstpersoonlijk ten aanval trok. Hij sloeg de handen ineen met een aantal andere klimmers onder wie Richard Carapaz en Omar Fraile, maar werd niet veel later alweer tot de orde geroepen. Na dik 100 kilometer gefietst te hebben ontsnapte er dan eindelijk een groepje van vier. Juan Pedro Lopez, Guillaume Martin, Ben O’Connor en Jefferson Alveiro Cepeda fietsten een voorsprong van drie minuten bij elkaar, maar raakten dit verschil net zo snel weer kwijt. Het bleef hard gaan en ook Bauke Mollema (voormalig winnaar van de Clásica San Sebastián), ging ver voor het einde overboord.

Op de steile Erlaitz (4km aan 10,3%) volgde een nieuwe schifting. De Bask Mikel Landa reageerde op een aanval van Jakob Fuglsang en zij kregen Esteban Chaves en Brandon McNulty mee. Met name die laatste nummer 3 in het algemeen klassement was gretig. De Amerikaan van UAE-Team Emirates had zijn zinnen gezet op Roglic zijn leiderstrui en zat ook in een nieuwe aanval mee. Samen met Chaves, Jonas Vingegaard, Pello Bilbao, Emanuel Buchmann en Ion Izagirre fietste McNulty in de afdaling verder weg, wat hem op 12 kilometer virtueel in het geel bracht.

In de achtervolgende groep liet Roglic de renners om zich heen ondertussen het werk doen. Alejandro Valverde hielp een handje en ook Pogacar verrichte zelfs het nodige kopwerk, terwijl zijn ploeggenoot McNulty vooraan toch echt op weg was naar de leiderstrui. Dat meer renners uit de achterhoede aansloten was een slecht teken voor Roglic en co, het zestal vooraan ging in kuststad Hondarribia strijden om de overwinning. Late uitvallen van Buchmann en Chaves bleven zonder succes, want het was Izagirre die Bilbao nipt aftroefde in de sprint. McNulty werd derde en streek zo ook nog vier extra bonificatieseconden op.