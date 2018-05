Jakobsen moet eindzege in Noorwegen afstaan aan Albasini

Video 'De komende twee dagen gaat het oorlog worden'

18:41 Tom Dumoulin zag Simon Yates vandaag kraken. De Nederlander reed bij de rozetruidrager weg en halveerde zo zijn achterstand in het algemeen klassement. ,,Eindelijk'', klonk het tevreden uit de mond van Dumoulin. ,,Voor het eerst in tweeënhalve week dat ik een zwak moment bij hem zag. Dus dat is mooi.''