Jakobsen nerveus voor rentree na horrorcrash: ‘Ik ben wel een beetje bang, maar ik wíl dit doen’

Dat hij dagenlang in een ziekenhuisbed lag en niet in staat was om te bewegen en nu, acht maanden later, weer op de fiets stapt, maakt Jakobsen een dankbaar mens. De 24-jarige sprinter van Deceuninck - Quick Step spreekt veel dank uit naar zijn familie en teamgenoten die ervoor hebben gezorgd dat hij zondag in Turkije voor het eerst weer op de racefiets stapt: ,,Met de meeste jongens is het contact veel beter geworden. Iedereen behandelt elkaar als familie. Als zoiets gebeurt, voel je dat het iedereen aangrijpt en elkaar dichter bij elkaar brengt. Iedereen heeft me enorm gesteund. Het was heel mooi en emotioneel om iedereen weer te zien. Als je dan weer tijd met ze door kan brengen: dat is heel mooi. Mijn team en familie hebben in mij geïnvesteerd en ik zal ze eeuwig dankbaar zijn.”

Tijdens zijn revalidatie zag Jakobsen veel teamgenoten de winst pakken: ,,Ik heb alle races gezien en het is geweldig om te zien hoe ze gestart zijn aan het seizoen. Als er weer iemand won, stuurde ik een berichtje en kreeg ik een bericht terug dat we ooit weer samen zouden winnen. Daar kijk ik erg naar uit. Ik heb ook altijd in gedachten gehouden dat het op een dag beter zou worden. Misschien morgen, misschien de dag erna, maar als ik zou stoppen met wielrennen zou ik niet komen waar ik wilde zijn. Ik voel me nu oké", aldus Jakobsen.

Dat hij zondag weer op de racefiets zit, maakt hem blij. Toch heeft hij ook wel enige nervositeit voor zijn rentree. ,,Dat ik in staat ben om te fietsen is geweldig. Ik ben wel een beetje nerveus. Het is weer de eerste keer, ook de eerste keer weer in het buitenland. Dat zijn grote stappen voor me. Ik ben wel een beetje bang, ja. Maar ik wil dit doen, want ik houd ervan om te racen. Dat doel heb ik bereikt en dat is mijn grootste overwinning, maar mijn volgende doel is om weer een race te winnen en dat ik weer het niveau van voor mijn crash kan bereiken. Misschien niet dit jaar of volgend jaar, maar dan in 2022 of 2023. Dat is de stip op de horizon waar ik heen wil. Ik ga niet naar Turkije als favoriet, ik wil in elk geval alle dagen succesvol afronden", aldus Jakobsen, die geen enkele druk van zijn ploeg opgelegd krijgt.