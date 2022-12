Jan Bakelants (36) stopt als wielerprof: ‘Het was geen gemakkelijke beslissing’

Podcast Curieuze plaspil­zaak rond ex-wereldkam­pi­oe­ne Chantal Blaak roept veel vragen op

Veertien jaar geleden testte Chantal Blaak positief op een verboden middel, zo vertellen verschillende bronnen aan deze site. Maar ze werd nooit geschorst. Wat er gebeurd is met de test, is een raadsel. Dit is hoe de wereldkampioene van 2017 als jonge renster op bizarre wijze zou zijn ontsnapt aan een dopingschorsing.

21 december