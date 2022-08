Jonas Vingegaard heeft het na Tourzege zwaar: ‘Ik begrijp dat de Deense fans hem willen zien’

,,Ik begrijp dat de fans Jonas willen zien, en ik heb er met hem over gesproken. We hadden graag met Jonas willen starten in Denemarken, maar we moeten ook begrijpen dat het moeilijk was om de Tour de France te winnen, met alles wat daarbij komt kijken”, vertelde Maassen, ploegleider in de Deense rittenkoers. Vingegaard heeft geen reden bekendgemaakt voor zijn afwezigheid in de ronde van zijn vaderland.