Josef Cerny verrast specialisten in proloog van Ronde van Romandië

Foss is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Cavagna is al jaren een expert in het racen tegen de klok. Cerny bereidt zich in de Zwitserse rittenkoers voor op de Ronde van Italië, waar hij zeer waarschijnlijk zijn kopman Remco Evenepoel aan de eindzege moet helpen. Jos van Emden was met een 28e plaats de beste Nederlander in de proloog. Hij gaf 17 seconden toe op Cerny.