Jumbo-Visma kiest voor Tom Dumoulin en nóg twee kopmannen in de Giro d’Italia

Wielerploeg Jumbo-Visma kiest voor drie kopmannen in de komende Ronde van Italië. Sam Oomen krijgt eveneens een beschermde rol. Al eerder was bekend dat Tom Dumoulin en Tobias Foss voor het algemeen klassement zouden gaan in de Giro, die op vrijdag 6 mei begint in Boedapest.

Dumoulin won de Giro in 2017, eindigde als tweede in 2018 en in 2019 stapte hij voortijdig af met een knieblessure. De Limburger liet eerder al weten dat de Ronde van Italië zijn hoofddoel is dit seizoen. ,,Samen met Foss en Oomen is Tom een van de renners voor het algemeen klassement”, zegt sportdirecteur Merijn Zeeman in VeloNews, ,,Hij is in Tenerife met de ploeg en het gaat goed. Ik heb er wel vertrouwen in dat hij het goed zal doen in de Giro.”

Voor Oomen wordt het zijn vierde deelname aan de Giro. In 2018 maakte de 26-jarige renner deel uit van de ploeg van Team Sunweb die Dumoulin naar de tweede plaats loodste. Zelf eindigde hij als negende in het klassement. ,,We starten in de Giro in de rol van underdog, maar dat geeft ons de kans een beetje te gokken en te zien hoe we er voor staan na de eerste rustdag. Als een van de drie echt goed is, gaan we voor die renner, maar ze starten allemaal als klassementsrenner”, aldus Zeeman.

Dumoulin nam vorig seizoen even afstand van het wielrennen, maar maakte een sterke comeback met olympisch zilver op de tijdrit bij de Spelen in Tokio. Zeeman wil de Limburger niet te veel druk opleggen, want de laatste grote ronde die hij uitreed was de Tour de France in 2020. ,,In Nederland verwacht iedereen grote dingen van hem, maar het is zijn eerste grote ronde sinds 2020 en weer voor het eerst dat hij voor een klassement gaat. Er zijn andere renners die bewezen hebben dat ze op een niveau hoger staan, maar ik ben benieuwd wat hij kan.”