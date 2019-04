Jumbo-Visma maakt als eerste ploeg Giro-selectie bekend

Roglic krijgt naast Gesink ook steun van de Nederlanders Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tom Leezer, de Belg Laurens De Plus en Duitser Paul Martens. Op dit moment is de Giro-ploeg op hoogtestage op de Sierra Nevada. ,,We zijn hier met heel de Giro-ploeg omdat het belangrijk is dat iedereen de beste voorbereiding heeft. Hier wordt iets gesmeed, legt oud-prof en tegenwoordig ‘Head of Performance’ Mathieu Heijboer uit.



Roglic zal voor de tweede keer in zijn carrière meedoen aan de Giro. In 2016 maakte hij namens LottoNL-Jumbo zijn debuut in een grote ronde en won hij zelfs een etappe. In 2017 en 2018 richtte de Sloveen zich op de Tour de France, waarin hij vorig jaar net naast een podiumplek greep. Wel won hij al twee Touretappes.