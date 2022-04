Jumbo-Visma maakt indruk in koninginnenrit Romandië, Dennis houdt leiderstrui

Mede dankzij imponerend optreden van zijn ploeggenoten is Rohan Dennis erin geslaagd zijn leiderstrui in de Ronde van Romandië te behouden. De Australiër van Jumbo-Visma kwam in de Koninginnerit nauwelijks in de problemen.