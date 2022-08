Jumbo-Visma meldt komst Attila Valter, Thomas Gloag en Jan Tratnik

Hongaars kampioen Valter komt over van Groupama-FDJ, waarvoor hij sinds 2021 rijdt. ,,Ik denk dat deze omgeving voor mij de beste is om me verder te ontwikkelen”, zegt de 24-jarige wielrenner. ,,Team Jumbo-Visma is een topploeg en begeleidt zijn renners ontzettend goed naar een hoger niveau. Hopelijk kan ik de komende jaren groeien naar het beste niveau dat ik in me heb.”

Sportief directeur Merijn Zeeman noemt Valter een renner met potentieel. ,,We volgen Attila al enkele jaren. Zowel in wedstrijden als in verschillende testen hebben we gezien dat hij een groot potentieel heeft.”

De 32-jarige Tratnik is regerend Sloveens kampioen tijdrijden. Hij rijdt sinds 2019 voor Bahrein en won in 2020 een rit in de Giro d’Italia. ,,Ik sluit me aan bij een van de beste ploegen van de wereld en daar ben ik trots op”, zegt hij. ,,Het team heeft laten zien dat het renners beter kan maken.”

Zeeman ziet voor de 20-jarige Gloag een rol binnen het zogenoemde Jong Team Jumbo-Visma weggelegd. ,,Thomas is een prachtig talent, waar we de komende jaren rustig mee aan de slag gaan. Samen gaan we zijn talent optimaal tot bloei laten komen.” De Brit won vorige week een etappe in de Tour de L’Avenir.

