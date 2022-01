Jumbo-Visma met 23 renners op trainingskamp in Alicante, Tom Dumoulin ontbreekt

Eindejaarsserie Anna van der Breggen over succes, roem en geluk: ‘Of ik financieel onafhanke­lijk ben? Ja, natuurlijk’

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: Anna van der Breggen (31). Ze stopte in 2021 met wielrennen en winnen. Een gesprek over succes, roem, doen waar je gelukkig van wordt en haar mooiste jaren op de fiets, toen ze nog niet won. ,,Bij mijn eerste ploegje verdiende ik 200 euro per maand. Onkostenvergoeding. Daar was ik al blij mee.’’

19 december