Kamp bezorgt Nederland eerste medaille op WK in Valkenburg

Uniek: Vos hoort niet bij de topfavorieten

2 februari Marianne Vos die niet als topfavoriet aan de start staat bij het WK veldrijden. De zevenvoudig wereldkampioen moet zelf ook heel diep in haar geheugen graven. Bij de junioren viel ze wel eens buiten de prijzen, weet ze nog. ,,En in 2007 het WK bij de elite in Hooglede-Gits, dat was ook niet denderend.’’ Vos werd daar zevende. Het is gelijk ook de enige keer in 13 WK-deelnames dat Vos niet op het podium stond.