Kan het, goed zijn in Amstel Gold Race én Parijs-Roubaix?

Winnen in Limburg, nadat je een compleet Vlaams voorjaar plus Parijs-Roubaix hebt gereden? Het lijkt onmogelijk. De laatste die het deed was Jan Raas in 1982. Een jaar eerder was het Bernard Hinault ook gelukt. In dat jaar werd de Amstel Gold Race nog verreden voor Parijs-Roubaix. Zoals ook in 1973, het jaar dat Eddy Merckx de dubbel Amstel-Roubaix won. Daarbij aangetekend dat Merckx dat jaar ook Omloop Het Nieuwsblad, Luik-Bastenaken-Luik, Gent-Wevelgem, Parijs-Brussel en in zowel de Giro als de Vuelta zes etappes en het eindklassement won.



In het hedendaagse wielrennen lijkt het schier onmogelijk om zowel in Parijs-Roubaix als de Amstel Gold Race goed voor de dag te komen. Van de 175 renners aan de start in Maastricht hebben er 26 een week eerder Parijs-Roubaix gereden. De rest van het deelnemersveld bestaat uit renners die gelukkig worden als de weg steil omhoog loopt. In de jaren ’70 en ’80 trok een compleet peloton, nagenoeg zonder verandering van wedstrijd naar wedstrijd. Anno 2018 is wielrennen meer en meer een sport geworden waarin specialisme wordt gevraagd.