Kastelijn weet wat het is om voor goud te gaan: ‘We zijn heel erg aan elkaar gewaagd’

Voor Van Alphen is meedoen voor de titel een volstrekt nieuwe ervaring. ,,Twee jaar geleden was het EK mijn eerste grote kampioenschap. Toen was ik net als begin dit jaar op het WK al blij dat ik aan zoiets mee mocht doen. Je ziet zo'n wedstrijd dan als iets waar je ervaring mee opdoet en waar je sterker van wordt. Nu is dat anders. Het zou leuk zijn om op het podium te komen." Alleen maar leuk? ,,Het is reëel, denk ik zelf ook.”



Van Alphen weet uit welke hoek de voornaamste tegenstand gaat komen morgen. Uit de hoek van Manon Bakker. In Lokeren klopte ze haar Credishop-ploeggenote in de strijd om de zege. Na die winst volgden een aantal plekken rond de top-5. ,,Winnen was leuk, maar daar in Lokeren wist ik al dat dat geen alledaags ding zou gaan worden. We rijden tussen de wereldtop van de eliten. Vierde of zesde worden in dat veld kan voor mij ook als supergoed voelen. Anderen kunnen dan zeggen: 'Het valt tegen dat ze niet meer wint.' Zelf heb ik me nog niet teleurgesteld."