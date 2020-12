Kelderman: 'Ploegtactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen’

En? Hoe was het?

,,Die kennismakingsdagen met mijn nieuwe ploeg?’’



Ja, wij denken bij BORA-hansgrohe meteen aan die ene Slowaakse vedette. Was het de Grote Peter Sagan Show?

,,Viel reuze mee. Sagan is niet altijd een showbinkie. Hij was vrij rustig. Maar het was wel even een omschakeling, van Sunweb naar BORA. Bij Sunweb was het altijd vrij serieus. Bij BORA kwam er wel iets meer bier bij kijken, zeg maar.’’



Heb je in de gordijnen gehangen? Een kotsje gelegd?

,,De nieuwkomers werden ontgroend. Ze hadden een vast ritueel met veel bier en een spelletje. Beetje lol maken, elkaar leren kennen. Maar ik ben geen beste drinker, bij mij tikt ’t redelijk snel aan. Ik heb me wel een paar avonden redelijk slecht gevoeld toen ik mijn bed indook.’’