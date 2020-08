Keukeleire moest na corona van ‘heel ver komen’

,,Ik heb pas sinds begin juli weer een comfortabel gevoel op de fiets", vertelt Keukeleire, die van start is gegaan in het Critérium du Dauphiné, tegen Sporza. ,,Eerst dacht dat ik griep had, want ik had enkel koorts. Maar die hoge koorts duurde uiteindelijk 10 dagen, wat toch een beetje verdacht was. Twee maanden nadat ik ziek geworden was, heb ik mijn bloed laten controleren op antistoffen. Daaruit werd duidelijk dat ik besmet ben geweest met het coronavirus.”

Keukeleire stapte in eerste instantie, toen hij nog niet wist dat hij corona had, te snel op de fiets. ,,Toen ik stilaan weer begon te fietsen, ging dat allemaal goed tot de 3de en 4de week. Ik heb toen een geweldige terugslag gekregen. Ik was een week lang enorm vermoeid, waardoor ik niet meer kon fietsen. Maar als ik vanaf het begin geweten had dat ik besmet was geraakt met het coronavirus, had ik het misschien iets rustiger aangepakt. Het heeft heel lang geduurd totdat ik weer op niveau kon fietsen. Vanaf juni kon ik weer goed beginnen te trainen, maar ik was totaal nog niet in staat om te koersen.”