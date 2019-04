Killer Fabio Jakobsen loert vanuit de luwte: ‘Ik ben nooit nerveus’

Door Pim Bijl



Toen Fabio Jakobsen vorig jaar na zijn eerste profzege (Nokere Koerse) allerlei filmpjes bekeek, hoorde hij de commentatoren in verschillende talen de winnaar uitroepen. Er was één overeenkomst: zijn naam zat er niet tussen. Lang duurde het niet totdat de wielerwereld die naam wel kende. Kort daarna won hij de onder sprinters hoog aangeschreven Scheldeprijs. De teller in zijn debuutseizoen stokte pas bij zeven zeges.