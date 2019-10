Kirsten Wild wint goud op afvalkoers bij EK

Wild liet zich tijdens de afvalkoers steeds van voren zien. Ze reed comfortabel in het rond, maar met vier rensters in de baan ging het nog bijna fout met de Nederlandse kopvrouw die even niet alert was. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri bleek op het beslissende moment met miniem verschil de nummer vier op de streep, waardoor Wild zoals verwacht de strijd om de medailles kon ingaan. Ze won eerder EK-goud op de afvalkoers in 2016 en 2017.



Wild moest woensdag op het onderdeel scratch, waarop ze titelhouder was, genoegen nemen met de zevende plaats. De meervoudig wereldkampioene richt zich bij de EK in Apeldoorn vooral op het omnium, een olympisch nummer, dat vrijdag wordt verreden.