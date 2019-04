Kittel: Ik ga door een moeilijke tijd heen

Ex-prof Jurgen Van den Broeck meldde meteen na de afgang in de door Fabio Jacobsen gewonnen Scheldeprijs te weten waar het aan schort bij Kittel. ,,Ik heb gehoord dat hij niet met zijn vak bezig is‘’, zei Van den Broeck bij Sporza. ,,De verhalen doen de ronde dat hij te veel pintjes en te veel wijn drinkt. En dat hij niet traint. Als je zijn prestaties dit seizoen ziet, worden die verhalen alleen maar bevestigd. Hij wordt zelfs op makkelijke stukken uit de wielen gereden. Hij kan gewoon niet volgen.”



Kittels manager Jörg Werner reageerde furieus op de aantijgingen van Van den Broeck. ,,Het is de grootste onzin die ik ooit gehoord heb.’’ Zijn ploegleider bij Katusha-Alpecin, Dirk Demol, beaamde daarentegen dat Kittel in een slechte vorm verkeert.



De hoofdrolspeler zelf reageerde donderdagavond op Twitter, nadat hij na de Scheldeprijs de media had ontlopen. ,,Het is altijd makkelijk iemand een schop te geven als hij al op de grond ligt. Ik zit gewoon in een moeilijke periode en ik dank iedereen die me deze dagen steunt. En voor iedereen die over mijn rug nu de koppen van de kranten haalt: enjoy your minute of fame!”