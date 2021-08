Klaassen na goud bij baanwielrennen: ‘Als ze een roeister hadden gezocht, had ik nu in een boot gezeten’

Door Tobias Kappelle



Vijf jaar geleden moest Klaassen in Rio de Janeiro nog genoegen nemen met zilver. Dat ze nu wel de beste was, is meer waard dan alleen de medaille: ,,Dit voelt als meer dan goud. We zijn zo’n schitterend team geworden. We functioneren en denken echt als één wielrenner. We hebben aan een half woord genoeg en dan is dit is zo machtig mooi. Het is meer dan alleen een sportieve prestatie. Het gaat om de passie.’’