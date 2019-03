Klimmers meteen aan de bak in Dauphiné

Dat bleek bij de presentatie van het routeschema in Lyon. De Dauphiné begint op 9 juni en eindigt op 16 juni met een rit naar het Zwitserse skioord Champéry. Het is voor veel renners de laatste test voor de Tour de France.

Ook in de tweede etappe naar Craponne-sur-Arzon komen de klimmers aan hun trekken. Pas in de derde en de vijfde etappe liggen er kansen voor de sprinters. Tussen die etappes in is er een individuele tijdrit die qua lengte (26,1 km) en zwaarte van het parcours veel overeenkomsten vertoont met de race tegen de klok ruim een maand later in de Tour de France. De laatste drie ritten wordt er vooral weer veel geklommen met een aantal bekende en minder bekende hellingen.



De organisatie rekent op de komst van onder anderen de Brit Chris Froome, de Australiër Richie Porte en de Fransen Romain Bardet, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe.