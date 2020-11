Knokken voor plekje in peloton: ‘Gaan jongens tussenuit vallen die niet klaar waren met wielrennen’

Door Daan Hakkenberg



Uit de serie ‘Grote renners bij kleine ploegen’: Louis Meintjes, de Zuid-Afrikaan die drie jaar geleden nog achtste werd in de Tour de France, rijdt volgend jaar bij de Belgische Wanty-ploeg. Silvan Dillier, erkend tijdritspecialist en in 2018 nog tweede in Parijs-Roubaix, stapt over naar het procontinentale team van Alpecin-Fenix. Ben King, die twee jaar terug op La Covatilla nog Bauke Mollema klopte en zo zijn tweede Vuelta-rit in een week won, draagt in het nieuwe seizoen het oranje van de kleine Amerikaanse Rally-ploeg. En eentje dichter bij huis: Taco van der Hoorn (26), die bij Roompot drie profzeges boekte en daarmee een plekje in de klassiekerploeg van Jumbo-Visma verdiende, gaat vanaf 1 januari verder bij de continentale BEAT-ploeg.