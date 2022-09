Koen Bouwman de sterkste in Slowakije, Fabio Jakobsen wint Kampioenschap van Vlaanderen

Roel van Sintmaartensdijk kwam een seconde later als derde over de eindstreep. De derde etappe ging over 214,8 kilometer van Detva naar Spišská Nová Ves. Morgen is de laatste etappe, over 182 kilometer van Levoča naar Košice.



De 22-jarige Engelsman Ethan Vernon had de proloog in Bratislava en de eerste etappe naar Trnava gewonnen, de Ier Archie Ryan was gisteren de sterkste in Banská Štiavnica.