Koers voor sprinters, maar aanval loont in San Remo

Viviani heeft samen met Fernando Gaviria en Dylan Groenewegen gezorgd voor een wisseling van de wacht binnen het sprintersgilde. Groenewegen debuteert dit jaar in Milaan-San Remo, maar de 25-jarige Nederlander schuift zichzelf niet meteen naar voren. ,,Ik rijd vooral om ervaring op te doen en hoop in de toekomst wel voldoende inhoud te hebben om mee te doen voor de overwinning.”



Toch wordt het interessant om te zien hoe ver hij het schopt. Het is de klassieker waarvan hij droomt hem ooit te winnen. Stel dat de aanval dit jaar niet loont en het op een sprint aankomt, dan nóg is het geen normale sprint. Na 291 kilometer voelen de benen anders. Bovendien, weet Viviani: ,,Op televisie is het haast niet te zien, maar de Via Roma loopt licht omhoog. Daarom moet de timing echt perfect kloppen.”