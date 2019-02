Kogel door de kerk: EK wielrennen naar Alkmaar

Medaille­kan­di­daat Van Riessen nog niet uitgeleerd op de piste

25 februari Laurine van Riessen voelt zich niet langer de ex-schaatsster. De 31-jarige Leidse is vanaf woensdag een van de sprinttroeven bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. Tot de Spelen van Rio 2016 overwoog ze nog een terugkeer naar het ijs nadat ze, aanvankelijk als starter op de teamsprint, de overstap naar de piste had gemaakt. Inmiddels is ze ook op de sprint en keirin een medaillekandidaat, al maakt ze nog steeds een inhaalslag. ,,Ik kan nog heel veel leren.”