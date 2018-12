Kogel door de kerk: Van Aert voor drie jaar naar Jumbo-ploeg

Vanwege een voortijdige breuk met zijn oude ploeg Verandas Willems - Crelan komt een overstap van Van Aert een jaar eerder dan afgesproken. De 24-jarige Belg rijdt al een groot deel van het veldritseizoen als eenmansploeg nadat hij wegging bij zijn ploeg die is samengegaan met Roompot. Afgelopen weekeinde werd Van Aert in de Scheldecross en de veldrit van Zonhoven nog tweemaal tweede achter Mathieu van der Poel. Vorig jaar debuteerde Van Aert in de klassiekers van het voorjaar en werd direct derde in de Strade Bianche. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als negende, in Parijs-Roubaix als dertiende. Op het Europees kampioenschap op de weg, in augustus, werd hij derde achter Matteo Trentin en Mathieu van der Poel.

,,Alles is sneller gegaan en we kunnen hem al eerder verwelkomen in onze ploeg’', zegt manager Richard Plugge van de Jumbo-ploeg op de website. ,,Dat is heel mooi nieuws voor het team, want wij worden sterker. Hij is een megatalent en we hopen hem te ontwikkelen tot de klassieke topper die we allemaal in hem zien.’’



,,Ik heb mooie resultaten behaald. Daardoor zijn er gesprekken gekomen met verschillende teams”, zegt Van Aert in het persbericht. ,,De interesse van Jumbo-Visma sprak me erg aan. Door omstandigheden zal ik de stap hogerop al in 2019 kunnen zetten. Het voelt goed dat ik die stap naar de WorldTour kan maken, want ik denk dat ik mezelf op dat niveau nog veel kan ontwikkelen.”