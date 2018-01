Koningskoppel op wielerbaan, concurrenten in klassiekers

Dieven stelen zes racefietsen van profwielrenster Van Velzen

7 januari Inbrekers hebben in de voorbije nacht flink huisgehouden in het ouderlijk huis van profwielrenster Bryony van Velzen in Sittard. Van de 21-jarige profwielrenster van de Belgische ploeg Lares Waowdeals werden zes racefietsen gestolen uit een garage.