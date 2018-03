Kopmannen in hun wittebroodsweken

Dwars door Vlaanderen Na Landa, nu Quintana en Valverde op de kasseien

27 maart Mikel Landa was vorige week in de E3 Harelbeke de eerste, maar morgen in Dwars door Vlaanderen rijden ook Tourfavorieten Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Romain Bardet over de kasseien en hellingen in Vlaanderen. Allemaal met het oog op rit negen in de Tour.