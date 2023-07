Kopmannen Jumbo-Visma kunnen en willen niet zonder meesterklimmer Sepp Kuss: ‘Ik hou van de bergen’

Voorbeschouwing 14de etappe Tour de France 2023 | Loodzware bergrit naar Morzine, waar pijnlijk stukje Tourge­schie­de­nis ligt

Vrijdag was het in de Tour de France al klimmen geblazen, morgen moet er geklommen worden en ook vandaag staat er in de Alpen een loodzware bergrit gepland. Ditmaal niet over bekende Tourcols, maar dat maakt de rit absoluut niet minder zwaar.