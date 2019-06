Kristoff slaat dubbelslag in Noorwegen

Carapaz leeft jongens­droom: wieler­trots van Ecuador ontbol­stert

31 mei Drie weken geleden had niemand het over Richard Carapaz (26). Maar met nog drie etappes te gaan, stevent de Ecuadoriaan toch echt af op de eindzege in de Giro. Portret van een bescheiden Zuid-Amerikaan op een roze fiets.