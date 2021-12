Kritiek op Team DSM terecht? ‘Wij willen juist dat renners hun eigen ideeën in de groep brengen’

Aanmerkingen op het verloop van het afgelopen seizoen zijn er genoeg. Ook volgens Rudi Kemna, head of coaching bij Team DSM. Hij staat op de dag van de teampresentatie van de Duits-Nederlandse wielerploeg vooraan om aan te geven dat er veel niet goed is gegaan in 2021. ,,De Tour de France ging niet goed en de klassiekers ook niet”, zegt Kemna. ,,Als we daarop terugkijken, heeft het ontbroken aan een goede samenwerking. We moeten eerlijker naar elkaar communiceren.”



Acht overwinningen boekte het team slechts in het afgelopen wielerseizoen. Als World Tour-ploeg was de formatie van teambaas Iwan Spekebrink altijd succesvoller dan in 2021. Vaak met renners die zich in de omgeving van Team DSM hadden ontwikkeld tot topwielrenners. Mannen zoals Marcel Kittel, Warren Barguil en Tom Dumoulin.