Kruijswijk is hoopvol: ‘Belooft veel dat Vingegaard hier strijd levert met Pogacar’

Tadej Pogacar was vandaag andermaal de sterkste, al scheelde het op La Super Planche des Belles Filles weinig ten opzichte van Jonas Vingegaard. De Deen lijkt deze Tour de France the best of the rest. Toch heeft ploeggenoot Steven Kruijswijk nog goede hoop op meer dan een tweede plek: „Als Vingegaard hier tweede wordt, heb ik veel vertrouwen in volgende week.”

Het was ook voor Steven Kruijswijk een zware dag vandaag. Pas aan het einde probeerde de klimmer een beetje te sparen: „Ik ben zo hard als ik kon de klim opgereden, totdat ik over de limiet zat. De laatste kilometer ben ik toen zo rustig mogelijk omhoog gereden, maar dat ging eigenlijk niet.”

In de ploeg was er enige onzekerheid over de vorm van Primoz Roglic, maar Kruijswijk zag een sterke rit van de Sloveen: „Onze dag bestond vooral uit het ondersteunen van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. We waren een beetje onzeker hoe Roglic zich zou voelen, maar je ziet dat hij zich superknap herpakt en dat hij mentaal heel sterk is. Er is misschien niets aan te doen dat Pogacar weer wint.”

Vingegaard biedt hoop

Volgens Kruijswijk biedt het optreden van Jonas Vingegaard toch veel hoop voor de rest van de Tour: „Dat het erg close is, is een goed teken. Ik denk dat deze klim op het lijf geschreven is van Pogacar en als Vingegaard hier tweede wordt, dan heb ik veel vertrouwen in volgende week.”

„Eigenlijk was het parcours niet superlastig vandaag tot de finale. Dit was een goede meting over 20 minuten. Dat Vingegaard hier strijd kan leveren met Pogacar is een goed teken en dan kijken we uit naar de komende twee weken”, aldus de luxeknecht van Jumbo-Visma.

