Kruijswijk valt en verlaat Dauphiné met schouderblessure, twee weken voor start Tour

Dauphiné LIVE | Roglic snel terug in peloton na val, Van Baarle in kopgroep vol toppers

14:53 De renners in het Critérium du Dauphiné zijn toe aan de vierde etappe. Opnieuw staat een bergrit op het menu, met liefst zes beklimmingen over 153,5 kilometer. Bovendien ligt de finish bergop. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heerst voorlopig en leidt het klassement, met 14 seconden voorsprong op Thibaut Pinot. Wie mag juichen in deze voorlaatste rit? Volg alles van de generale repetitie op de Tour de France in ons liveblog! Speel hier mee met het AD Tour Wielerspel!