Kwiatkowski slaat toe in lastige finale Ronde van Polen

Hoogland wint EK-goud op sprint, brons voor Lavreysen

6 augustus Jeffrey Hoogland heeft, na zijn EK-zilver van vorig jaar, in Glasgow de Europese titel gepakt op de sprint. De 25-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de strijd om goud veel te sterk voor de Duitser Stefan Bötticher. Harrie Lavreysen (21) uit Luyksgestel won de strijd om het brons.