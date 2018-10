Landis start met 'Armstrong-geld' eigen wielerploeg

Met zijn nieuwe, vanuit Canada opererende wielerploeg wil Landis naar eigen zeggen het vertrouwen van de wielerwereld terugverdienen. ,,Dat is mijn belangrijkste motivatie'', zegt de Amerikaan in een interview met persbureau Associated Press. ,,Er is veel over mij gezegd en geschreven. Veel daarvan was gerechtvaardigd. Maar sommige dingen waren écht onjuist, zoals dat ik alleen maar heb gesproken in de dopingzaak omdat ik in geldproblemen zat. Dat is nooit het geval geweest. Daarom begin ik nu met dat geld een nieuwe wielerformatie.''