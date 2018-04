Langeveld kijkt met zoete herinnering uit naar Roubaix

McCarthy sprint naar derde profzege in Baskenland

4 april Jay McCarthy heeft de derde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De 25-jarige Australische wielrenner van Bora-hansgrohe was in de 184,8 kilometer lange etappe, van Bermeo naar Valdegovia, de snelste in de massasprint van een uitgedund peloton. Voor McCarthy is het zijn derde zege als prof.