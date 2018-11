Lars Boom blijft ook bij Roompot dromen van Parijs-Roubaix

Door Pim Bijl



Op een klein podium in de hoofdzaal van het Roompot Vakantiepark in Zeeland spreken ploegleiders Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean-Paul van Poppel de hoop uit wildcards voor de klassiekers en zelfs een grote ronde te ontvangen. Een nieuwe ervaring voor Lars Boom. Bij Rabobank, Astana en Lotto-Jumbo kende de inmiddels 32-jarige wielrenner nooit onzekerheid over het programma.



,,Maar dat wist ik toen ik voor deze ploeg koos”, zegt Boom, gehuld in het nieuwe tenue van de ploeg Roompot - Charles. Hij zegt zich geen zorgen te maken. Het programma zal niet veel verschillen van dat van de voorgaande jaren. ,,Ik wil gewoon het voorjaar goed zijn tot Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Maar of we voor ‘Roubaix’ worden uitgenodigd hebben we niet zelf in de hand.



,,Natuurlijk zal ik ook iets kleinere koersen rijden, maar die liggen mij denk ik beter dan veel World Tour-koersen. Daar wordt steeds meer bergop gereden.”



Zijn ploegmaten heten nu geen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Robert Gesink of Dylan Groenewegen meer, maar Huub Duyn, Michael Van Staeyen, Maurits Lammertink en Boy van Poppel. De ploeg ziet in Boom een belangrijke versterking en heeft met hem en Pieter Weening nu twee renners die ooit een etappe in de Tour wonnen.



In eerste instantie was niet Boom, maar de Belg Wout Van Aert de beoogde grote man binnen Roompot. De in recordtempo in elkaar geknutselde fusie tussen Roompot en het Belgische Sniper Cycling leidde evenwel tot een lange soap, veel onzekerheid en uiteindelijk een contractverscheuring van Van Aert. Dat maakte de ruimte vrij voor Boom, die nu het kopmanschap in het Vlaamse voorjaar vervult.