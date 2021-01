Lastig vraagstuk voor Mathieu van der Poel: ‘Wel zin in zon, niet in quarantaine’

3 minuten later Van Aert in zijn element in de blubber, Van der Poel niet zo: ‘Een kutpar­koers, wereldbe­ker onwaardig’

27 december Mathieu van der Poel klaagde na de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Dendermonde vooral over het modderparkoers. ,,Dit was gewoon niet mijn ding. Ik vond het een kutparkoers, een beetje wereldbeker onwaardig”, foeterde de regerend wereldkampioen na afloop bij Sporza, waarin hij als tweede eindigde.