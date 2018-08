Laurens De Plus van Quick-Step naar LottoNL-Jumbo

,,Ik denk dat dit een ideale ploeg voor mij is'', liet hij weten. ,,Team LottoNL-Jumbo heeft bewezen goed te werken met jongeren en ze verder te kunnen ontwikkelen. Het gaf moraal hoe ik de ploeg in de Tour zag rijden. Dit is voor mij een unieke kans om me later hopelijk ook zo te tonen in grote rondes. Ook de goede teamsfeer vind ik heel belangrijk.''



Volgens sportdirecteur Merijn Zeeman sluit de ambitie van De Plus, die zaterdag in de Vuelta van start gaat, goed aan bij de progressie die het team doormaakt. ,,We willen graag de grootste talenten binnen onze ploeg hebben en we scouten daarom intensief in de leeftijdscategorie van 22 tot 25 jaar. Dat is de nieuwe generatie kopmannen. We gaan jongens als Laurens in dat proces geleidelijk begeleiden: van ondersteuning van onze huidige kopmannen tot mogelijkheden om zelf het leiderschap te dragen.''