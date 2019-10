Laurens Sweeck voor vierde jaar op rij sterkste in Pelt, Alvarado wint bij vrouwen

Room­pot-Char­les houdt definitief op te bestaan

4 oktober Het doek is gevallen voor wielerploeg Roompot-Charles. Het management is er niet in geslaagd om een nieuwe geldschieter te vinden, zo laat de ploeg in een verklaring weten. Het personeel van de Nederlands-Belgische wielerploeg is vrijdagochtend geïnformeerd.