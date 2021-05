Laureus Award uitgereikt: Van der Breggen legt het af tegen Osaka

Een goede kinderop­vang helpt bij de ontwikke­ling, maar hoe kies je de beste?

8:00 Onderzoek wijst al langere tijd uit dat kinderopvang van hoge kwaliteit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Maar: hoe weet je als (aanstaande) ouder of de kinderopvang van jouw keuze goed is of niet? Experts geven aandachtspunten om op te letten.