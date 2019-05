Lawless (Ineos) wint Ronde van Yorkshire

In de slotfase reed eerst de Ier Eddie Dunbar, ploeggenoot van Lawless, naar drie vroege vluchters. In de lastige slotfase moesten de Fransen Jonathan Hivert, Arnaud Courteille en Victor Lafay passen en reden uit het achterveld Van Avermaet en Lawless naar de kop van de wedstrijd. In de sprint was de Belg oppermachtig, maar kon ook Lawless een vuist ballen. Na ritwinst vorig jaar in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali was dit zijn eerste eindzege in een rittenkoers. In alle vier etappes door Yorkshire, dit najaar decor voor het WK, eindigde de 23-jarige renner van Ineos bij de eerste tien.